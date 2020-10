"Jedziemy jak pociąg, w którym przestały działać hamulce". Najwięcej zakażeń w ciągu doby na Słowacji

Na Słowacji odnotowano we wtorek 2202 nowe przypadki zakażeń SARS-CoV-2 - poinformowało ministerstwo zdrowia. To najwyższy dzienny wzrost od początku pandemii w kraju.

Ministerstwo Zdrowia Słowacji podało we wtorkowym komunikacie, że w ciągu ostatniej doby w kraju wykonano 13 800 testów, co oznacza, że odsetek pozytywnych wyników przekracza 15,9 procent. W szpitalach jest 844 pacjentów. Na oddziałach intensywnej terapii przebywa 18 osób. Do respiratorów podłączonych jest 58 chorych.