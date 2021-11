Koronawirus na Słowacji. Policja zapowiada kontrole na granicach po wprowadzeniu stanu wyjątkowego

Na Słowacji po wprowadzeniu stanu wyjątkowego i częściowego lockdownu, lokalna policja zapowiedziała w czwartek kontrole na przejściach granicznych - między innymi z Polską. Funkcjonariusze będą sprawdzać, czy podróżni wypełnili formularz przyjazdowy, są zaszczepieni lub przygotowani na co najmniej 5-dniową kwarantannę.

Każda osoba przyjeżdżająca na Słowację musi wypełnić specjalny formularz przyjazdowy, okazać do kontroli zaświadczenie o zakończonych szczepieniach lub dowód przechorowania COVID-19.

Dodatkowe regulacje dotyczą osób przyjeżdżających spoza strefy Schengen. Muszą one przedstawić cel podróży, który uzasadnia poruszanie się w warunkach obowiązującego lockdownu.

Stan wyjątkowy na Słowacji

Szkoły pozostaną co do zasady otwarte, ale w budynkach uczniowie będą musieli nosić maseczki FFP2. Ten sam obowiązek dotyczy wszystkich podróżujących komunikacją miejską, w tym taksówkami. Maseczki FFP2 należy nosić również na zewnątrz, jeżeli niemożliwe jest utrzymanie dystansu co najmniej 2 metrów od innych osób.