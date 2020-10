Rząd Słowacji rozważa wprowadzenie dodatkowych obostrzeń w reakcji na wysokie przyrosty nowych zakażeń koronawirusem. Zdecydował też o wysłaniu 1500 żołnierzy do pomocy w szpitalach.

W czwartek słowacki resort zdrowia poinformował o 1184 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. To najwyższy dzienny przyrost infekcji od początku pandemii w tym liczącym 5,5 miliona mieszkańców kraju. O poprzednim najwyższym przyroście informowano również dzień wcześniej, w środę, gdy potwierdzono 1037 infekcji.

W czwartek nie stwierdzono nowych zgonów osób zakażonych. W szpitalach jest 370 pacjentów, w tym 16 na oddziałach intensywnej terapii. 26 osób jest podłączonych do respiratorów.

Słowacki rząd wysyła żołnierzy do szpitali

W piątek słowacki rząd zdecydował, że służbom sanitarnym i szpitalom będzie pomagało 1,5 tysiąca żołnierzy. Pierwsza grupa 267 żołnierzy ma pomagać w pobieraniu próbek do testów, pracować przy ustalaniu kontaktów osób zakażonych lub objętych kwarantanną. Wojskowa służba zdrowia ma wspierać cywilnych lekarzy i pielęgniarki. Jedna z grup ma trafić do najbardziej zagrożonego regionu kraju - na Orawę w pobliżu granic z Polską. Żołnierze mogą zostać skierowani także do utrzymywania porządku.