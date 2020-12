Szósty minister zakażony koronawirusem u naszych sąsiadów

Minister finansów Słowacji Eduard Heger otrzymał pozytywny wynik testu na obecność COVID-19 - podało ministerstwo finansów we wtorek. Heger to szósty członek słowackiego rządu zakażony koronawirusem. Premier Igor Matovicz zakaził się SARS-CoV-2 w zeszłym tygodniu.

Kolejne zakażenia w słowackim rządzie

Kraj liczący 5,5 miliona mieszkańców zgłosił w poniedziałek 2663 nowych przypadków zakażenia, co zwiększyło łączną liczbę przypadków do 155 218 od początku pandemii. Od końca października liczba hospitalizacji podwoiła się do 2310.