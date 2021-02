Słowacji brakuje lekarzy. Prosi o pomoc

Bratysława zwróciła się w środę do Unii Europejskiej o przysłanie 10 lekarzy i 25 pielęgniarzy lub pielęgniarek do pomocy na oddziałach covidowych. Słowacki rząd zatwierdził prośbę resortu zdrowia o uruchomienie unijnego mechanizmu ochrony ludności.

Słowackie ministerstwo zdrowia, które zwróciło się do rządu o zatwierdzenie zaproszenia personelu medycznego z zagranicy, przekonuje, że dzięki temu w przypadku pogorszenia się sytuacji liczba lekarzy oraz pielęgniarzy i pielęgniarek będzie mogła wzrosnąć. "Pobyt zagranicznych zespołów, które przyjeżdżałyby do Republiki Słowackiej w celu zapewnienia opieki zdrowotnej, byłby tylko na okres niezbędny do osiągnięcia celu. Wstępnie spodziewamy się, że będzie to jeden miesiąc" – powiadomiło ministerstwo.