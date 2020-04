"Nie jesteśmy na wojnie. Marynarze nie muszą umierać"

Dowódca amerykańskiego lotniskowca USS Theodore Roosevelt cumującego na wyspie Guam wezwał kierownictwo marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych do podjęcia zdecydowanych działań, by uratować życie marynarzom i powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa na pokładzie. Liczba zakażonego personelu szybko rośnie i według mediów przekroczyła już sto osób.

Koronawirus najprawdopodobniej dostał się na pokład, gdy okręt był w Wietnamie w pierwszej połowie marca. Dwa tygodnie później u trzech członków załogi wykryto SARS-CoV-2. Od tamtej pory liczba zakażonych szybko rośnie. Obecnie - jak podaje "San Francisco Chronicle" - to już ponad 100 przypadków. Agencja Reutera informowała, że marynarka wojenna odmówiła potwierdzenia liczby zakażonych na pokładzie.

Kapitan lotniskowca Brett Crozier w liście do dowództwa, datowanym na 30 marca, wyjaśniał, że okręt jest doskonałym miejscem na transmisję wirusa, bo ponad cztery tysiące członków załogi dzieli ze sobą ciasne kajuty i codziennie korzysta z tych samych stołówek, łazienek i stanowisk pracy.

Zaznaczył, że na pokładzie nie ma wystarczającej liczby miejsc do kwarantanny i izolacji. Wezwał do podjęcia "zdecydowanych działań" i zabrania ludzi z okrętu oraz umieszczenia ich w izolacji. Pozostałyby - według apelu kapitana - jedynie osoby niezbędne do codziennej obsługi jednostki, w tym reaktora jądrowego, którym jest napędzana.