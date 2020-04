Alarmował, by nie skazywać marynarzy na śmierć, stracił stanowisko. Kapitan lotniskowca być może wróci do służby

Przedstawiciele administracji USA poinformowali, że marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych (US Navy) chce, żeby Brett Crozier został przywrócony na stanowisko kapitana lotniskowca USS Theodore Roosevelt. Wyróżniony wysokim odznaczeniem Legii Zasługi oficer został zwolniony, gdy zaapelował o pomoc dla załogi zakażonej koronawirusem. List wyciekł do mediów.

Według rozmówców Reutersa podczas piątkowego spotkania szefa Pentagonu Marka Espera i dowódców marynarki wojennej USA ci ostatni zarekomendowali, by przywrócić stanowisko kapitanowi Brettowi Crozierowi. Rekomendację US Navy musi zaaprobować Esper - podaje Reuters. Kapitan został zwolniony ze stanowiska za apel do władz USA o pomoc po wykryciu na okręcie ponad 100 przypadków koronawirusa.