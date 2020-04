Ponad jedna trzecia załogi lotniskowca zakażona koronawirusem

U ponad jednej trzeciej załogi lotniskowca o napędzie atomowym Charles de Gaulle testy na obecność COVID-19 wykazały pozytywny wynik – poinformowało w środę francuskie ministerstwo do spraw sił zbrojnych. W czwartek rzecznik francuskiej marynarki wojennej przekazał, że hospitalizowanych jest 20 marynarzy z okrętu.

Niemal wszyscy przebadani i zakażeni marynarze to członkowie załogi lotniskowca Charles de Gaulle o napędzie atomowym, na którym pierwsze przypadki koronawirusa wykryto w zeszłym tygodniu . W czwartek rzecznik francuskiej marynarki wojennej Eric Lavault poinformował, że w do szpitala trafiło około 20 marynarzy z tego okrętu. - Spośród tych 20 jeden znajduje się na oddziale reanimacyjnym. Jest w stanie stabilnym – dodał.

Źródło zakażenia nieznane

Charles de Gaulle wypłynął 21 stycznia w kierunku wschodniej części Morza Śródziemnego, aby wesprzeć operację wojskową francuskich sił przeciwko islamistycznym bojownikom w Iraku i Syrii. Następnie okręt zmienił kurs na Atlantyk, a potem na Bałtyk. Tam załoga lotniskowca wzięła udział w ćwiczeniach z marynarkami państw północnej Europy. W związku z wykryciem na pokładzie zakażeń koronawirusem u części załogi, okręt wrócił do portu w Tulonie dwa tygodnie wcześniej niż planowano.

Oddany do służby w 2001 roku Charles de Gaulle jest okrętem flagowym francuskiej marynarki wojennej i jedynym atomowym lotniskowcem zbudowanym przez państwo inne niż USA. Jest to drugi okręt tego typu, na którym pojawił się koronawirus. Pierwszy to amerykański USS Theodore Roosevelt na Pacyfiku.