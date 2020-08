Prezydent Filipin zaleca, by maski ochronne czyścić benzyną. "Nie żartuję"

Prezydent Filipin Rodrigo Duterte już w zeszłym tygodniu zalecał czyszczenie maseczek benzyną, jeżeli nie ma się dostępu do innych środków dezynfekujących. Jego rzecznik powiedział jednak, że był to tylko żart. - To, co powiedziałem, jest prawdą - powiedział Duterte podczas telewizyjnego przemówienia w piątek. - Po prostu idźcie na stację benzynową i weźcie kilka kropel, to środek dezynfekujący - stwierdził. - Nie żartuję. To prawda. Myślicie, że tylko żartuję - dodał prezydent.