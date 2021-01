Nowa mutacja koronawirusa dotarła na Cypr

Wzrost zachorowań na Cyprze

Jak zauważyła agencja Reutera, Cypr doświadczył w ciągu ostatnich trzech tygodni znaczącego wzrostu dynamiki zachorowań. 29 grudnia dzienna liczba nowych zakażeń osiągnęła najwyższy dotychczasowy wynik (901), w porównaniu do około czterystu przypadków dwa tygodnie wcześniej.

Kolejne przypadki nowej mutacji w Skandynawii

Z raportu duńskiej państwowej agencji kontroli chorób zakaźnych Statens Serum Institut wynika, że w Danii odnotowano do tej pory 86 przypadków nowej mutacji, przede wszystkim w Północnej Jutlandii. Jak oszacowano, rzeczywista liczba może być dziewięciokrotnie wyższa i wynosić 774.

Według naukowców brytyjska mutacja koronawirusa jest od 50 do 74 proc. bardziej zaraźliwa. W Danii ten wariant koronawirusa wykryto u 0,8 proc. pozytywnych próbek z okresu od połowy listopada do końca grudnia 2020 roku. Do tej pory przebadano jedynie 11 proc. z nich.