Na Białorusi zmarła pierwsza zakażona koronawirusem osoba

- Żona (zmarłego - red.) jest zdrowa, córka też. Bo mają dużą odporność. A on, biedny, nie dał rady. Trafił do szpitala z ciężkim zapaleniem płuc, był podłączony do respiratora, lekarze próbowali go ratować – powiedział we wtorek Alaksandr Łukaszenka, cytowany przez agencję BiełTA. Tym samym oficjalnie potwierdził, że jest pierwsza ofiara z powodu zakażenia koronawirusem w kraju. Łukaszenka wskazał, że mężczyzna cierpiał na inne choroby. Powiedział, że do Witebska udał się minister zdrowia.