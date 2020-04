"Czy nie możemy uszyć tych nieszczęsnych maseczek dla ludzi? Chodzą z szalikami". Łukaszenka zmienia retorykę

Zamknięte dyskoteki i kluby nocne

Apel WHO do władz w Mińsku

- Jeśli spojrzeć na inne kraje, to od czwartego-szóstego tygodnia ma miejsce gwałtowny wzrost liczby przypadków. Około ósmego tygodnia zbliża się on do fazy szczytowej. Na Białorusi to będzie kolejny etap. Nie jest to już faza przywiezionych przypadków, a przekazywania wirusa pomiędzy mieszkańcami. Spodziewamy się dalszego wzrostu zakażeń – oświadczył Bierdykłyczew.

- Dzisiejsze zadanie to nie dopuścić do przeciążenia systemu ochrony zdrowia, by potrzebujące osoby mogły otrzymać pomoc – oświadczył minister. - Jesteśmy gotowi na realizację różnych działań, ale trzeba racjonalnie oceniać, na ile one mogą być zrealizowane. Nasze zadanie to przetrwać okres do powstania szczepionki – to nie mniej niż rok – z jak najmniejszymi stratami – dodał.