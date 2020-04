- Koronawirus nie jest impulsem, ale atmosferą, w której rozwijają się choroby przewlekłe - mówił Alaksandr Łukaszenka na posiedzeniu rządowym poświęconym sytuacji epidemiologicznej na Białorusi. - Ludzie się boją. Dlatego chcę im powiedzieć, co następuje: w naszym kraju ani jedna osoba nie zmarła z powodu koronawirusa. Ani jedna! Zmarli z powodu licznych chorób przewlekłych, które mieli - dodał, cytowany przez państwową agencję BiełTA.

Mówił, że jego słowa mogą potwierdzić przebywający wcześniej w Mińsku eksperci WHO, którzy - według słów prezydenta - "widzieli, z jakich powodów umierają pacjenci z zakażeniem".

- Jest to niewydolność sercowo-naczyniowa, niewydolność oddechowa płuc. I cukrzyca. Stawiane były też takie diagnozy, których nawet nie umiem przeczytać. I dodawany jest koronawirus - opowiadał Łukaszenka. - Walczymy o każdą osobę, tak jak obiecałem. Dlatego jestem wdzięczny zarówno ministerstwu zdrowia, jak i lekarzom. Wstrząsnęliśmy całym systemem opieki zdrowotnej - dodał.

"Koronawirusowa psychoza"

O "psychozie" wokół koronawirusa Łukaszenka mówił jeszcze w marcu. - Nazywam ten koronawirus jedynie psychozą i nigdy nie wycofam się ze swych słów. Doświadczyłem już, wraz z wami, wielu psychoz. Wiemy, do czego to doprowadziło – powiedział. Stwierdził przy tym, że "cywilizowany świat oszalał, a politycy wykorzystują sytuację dla swoich korzyści".

Wcześniej Łukaszenka radził także rodakom, co powinni robić, by chronić się przed infekcją. Zalecał "częstsze mycie rąk, regularne spożywanie posiłków i korzystanie z sauny". Radził też, by nie panikowali, lecz pracowali. - Przyjemnie oglądać w telewizji, jak ludzie pracują na traktorze. Tam nikt nie mówi o wirusach. Traktor wszystkich wyleczy, pole wszystkich uleczy – zapewniał Łukaszenka w białoruskiej stacji telewizyjnej CTV. Przekonywał, że dobrym "lekiem przeciwwirusowym" jest także gra w hokeja (mecze hokejowe i piłkarskie na Białorusi dotąd nie zostały odwołane).