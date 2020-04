"Trudno jest być samemu. Podjąłem jednak decyzję, że nie powinniśmy się zamykać"

"To tylko niewielka część wszystkich nie mniej groźnych chorób"

Zaapelował przy tym do ludzi starszych, by zwracali się do lekarza przy pierwszych objawach choroby, a nie leczyli się sami. Zapewnił też, że "władze zrobią wszystko, by chronić ludzi" i życzył zdrowia obywatelom innych krajów, które walczą z epidemią.