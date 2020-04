Koronawirus na niszczycielu US Navy. Marynarz ewakuowany do Stanów Zjednoczonych

Na kolejnym okręcie amerykańskiej marynarki wojennej potwierdzono przypadki zakażenia koronawirusem - podała w piątek czasu lokalnego marynarka wojenna US Navy. Chodzi o niszczyciel USS Kidd, na którym pozytywny wynik testu na COVID-19 odnotowano u 18 marynarzy. Jednego załoganta ewakuowano do USA, a jednostka zawróciła do portu.

Jak podało NBC News, w czwartek jednego z marynarzy, u którego zaobserwowano symptomy zakażenia koronawirusem, przetransportowano do szpitala w San Antonio w Teksasie. Gdy testy na COVID-19 wykazały pozytywny wynik, na pokład okrętu wkroczył zespół, którego zadaniem jest przebadanie pozostałych członków załogi. Do tej pory potwierdzono co najmniej 18 przypadków, ale jak przewiduje US Navy, liczba ta na pewno wzrośnie.