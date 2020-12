"Pilne spotkanie" państw Unii w związku z "nowo zidentyfikowanym wariantem COVID-19"

Wideokonferencja z przedstawicielami krajów członkowskich UE

W związku z tym zagrożeniem kolejne kraje zawieszają loty do Wielkiej Brytanii lub rozważają taką możliwość. Decyzji polskich władz jeszcze nie ma. MSZ przekazało TVN24, że "koordynuje ewentualne działania" , a rzecznik rządu Piotr Mueller poinformował, że w poniedziałek sprawa ta będzie omawiana przez Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego.

W niedzielę Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wezwała kraje Europy do zaostrzenia kontroli z powodu nowego wariantu SARS-CoV-2, który pojawił się w Wielkiej Brytanii. O wykryciu w Wielkiej Brytanii nowego wariantu koronawirusa poinformował 14 grudnia brytyjski minister zdrowia Matt Hancock. Przekazał wówczas, że odnotowano ponad 6 tysięcy zakażeń nową odmianą, głównie w południowej i południowo-wschodniej Anglii. Hancock dodał, że nowy wariant rozprzestrzenia się szybciej niż znana dotychczas odmiana, ale nie wydaje się, by powodował poważniejszy przebieg choroby i nie miał zareagować na opracowane już szczepionki przeciwko COVID-19.