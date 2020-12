Koronawirus zmutował. Co wiemy o nowym szczepie

Dlaczego nowy wariant budzi duży niepokój?

O ile szybciej rozprzestrzenia się nowy wariant?

Nowy wariant koronawirusa po raz pierwszy wykryto we wrześniu. W listopadzie około jednej czwartej przypadków w Londynie była nim zarażona. W połowie grudnia wartość wzrosła już do dwóch trzecich. Matematycy analizują rozkład różnych wariantów, próbując obliczyć "zdolność" nowego wariantu, ale na razie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Trudno jest bowiem określić, które z nowych przypadków wynikają z zachowań ludzkich, a które powodowane są rozprzestrzenianiem się nowego wariantu.

- Jest naprawdę za wcześnie, by to stwierdzić. Widzimy, że liczba zakażeń nowym wariantem rośnie szybciej niż rosła kiedykolwiek (w starym wariancie - przyp. red.). Trzeba się bacznie temu przyglądać - powiedział doktor Erik Volz z Imperial College w Londynie.

Zdaniem wielu naukowców liczba może być zdecydowanie wyższa, ale też zdecydowanie niższa niż 70 procent. - Liczba dowodów jest niewystarczająca, by w ogóle stwierdzić, że wirus w nowym wariancie naprawdę zwiększył transmisję - zauważył profesor Jonathan Ball, wirusolog z University of Nottingham.

Jak daleko rozprzestrzenił się wirus?

Czy szczepionka będzie skuteczna?

Według naukowców, opracowane szczepionki przeciwko koronawirusowi niemal na pewno będą skuteczne także w przypadku nowej odmiany. Szczepionki trenują układ odpornościowy tak, aby atakował kilka różnych części wirusa, więc nawet jeśli część z nich zmutowała, szczepionki powinny nadal działać. Ale naukowcy zarazem wskazują, że wirus mutacjami zrobił już pierwszy krok w kierunku ucieczki przed efektem szczepionki. Jeśli tak się stanie, będzie to przypominać sytuację tę, która jest z grypą, gdzie szczepionki muszą być regularnie aktualizowane. Na szczęście te szczepionki, które opracowano przeciw koronawirusowi, są łatwe do udoskonalenia.

Czy nowy wariant będzie częściej zabijał?

Według naukowców, nie ma dowodów na to, że nowy wariant powoduje większą śmiertelność niż dotychczasowy, choć nadal trzeba będzie to monitorować. Jednak samo zwiększenie rozprzestrzeniania się wystarczy, aby spowodować problemy dla szpitali. Jeśli nowy wariant oznacza szybsze zarażenie większej liczby osób, może doprowadzić to do tego, że więcej osób będzie potrzebowało leczenia szpitalnego.