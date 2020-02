Koronawirus może opóźnić dostawę systemów rakietowych

- Nie wykluczam, że może dojść do opóźnień w realizacji wszystkich naszych kontraktów - powiedział Aleksandr Michiejew, odpowiadając we wtorek na pytanie dziennikarzy, czy rozprzestrzenianie się koronawirusa wpłynie na umowę Rosji z Chinami w sprawie dostaw systemów S-400. Jak wyjaśnił szef rosyjskiego eksportera broni i sprzętu wojskowego Rosoboroneksport, dostawy to nie wszystko. Koncern ma także zamówienia związane, między innymi, z przeprowadzaniem szkoleń dotyczących obsługi sprzętu, a także odbiorem sprzętu.

Portal RBK przypomniał, że Chiny były pierwszym krajem, który zawarł umowę z Rosją na zakup S-400. "Później takie umowy zostały podpisane z Turcją i Indiami. W listopadzie 2019 roku Moskwa dostarczyła Ankarze wszystkie komponenty S-400 przed czasem. Rosja powinna dostarczyć pierwszą partię broni do Indii do końca 2021 roku. USA sprzeciwiły się zakupowi rosyjskich systemów obrony powietrznej i nałożyły sankcje na Turcję. Ograniczenia dotknęły także Chiny, mimo że kraj ten jeszcze nie otrzymał systemów rakietowych" - napisał RBK.

S-400 Triumf to najbardziej zaawansowany technologicznie rosyjski przeciwlotniczy system rakietowy i przez Rosjan zaliczany jest do czwartej generacji. Według rosyjskich informacji jest on zdolny do zwalczania wszystkich rodzajów ataków z powietrza z wyjątkiem użycia międzykontynentalnych pocisków balistycznych. Jednocześnie może zwalczać do 10 celów i naprowadzać do 20 rakiet.