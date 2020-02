Nie chciała zostawić psa. Utknęła w centrum epidemii

Anastazja prosiła i tłumaczyła, prosiła też ukraińska ambasada w Chinach, ale niczego nie udało się osiągnąć. Kobieta próbująca wyjechać z Wuhanu ostatecznie w nim została, bo chińskie władze nie zgodziły się na to, by zabrała ze sobą psa.

Wuhan to centrum epidemii koronawirusa. Przebywająca w chińskim mieście Anastazja Zinczenko nie wzięła udziału w czwartkowej ewakuacji do swojego kraju zorganizowanej przez rząd w Kijowie, ponieważ nie pozwolono jej, by zabrała ze sobą swojego psa - Miszę.