Panika, kamienie i ranni. Mieszkańcy miasteczka chcieli zatrzymać autobusy z wracającymi z Wuhanu

Mieszkańcy miasteczka Nowi Sanżary w środkowej części Ukraińcy próbowali zablokować przyjazd ewakuowanych z chińskiego miasta Wuhan. 45 Ukraińców i ponad 30 obcokrajowców przybyło w czwartek wieczorem na kwarantannę do ośrodka w miasteczku.

Mieszkańcy miejscowości Nowi Sanżary w obwodzie połtawskim sprzeciwiali się przyjazdowi ewakuowanych. Portal RBK-Ukraina przekazał, że ludzie rzucali różnymi przedmiotami - w tym kamieniami - w autobusy, palili opony i "zachowywali się agresywnie". Strażacy ugasili ognisko, które przed ośrodkiem rozpalili protestujący. Portal dodał, że zebrani próbowali zbudować barykadę i zablokować dojazd do obiektu.

Agencja Reutera w czwartkowy wieczór informowała o trwającym niemal cały dzień "pacie" między protestującymi i siłami porządkowymi. Na miejscu pojawiło się kilkuset mundurowych z różnych formacji. Mieli oni do dyspozycji nawet pojazd opancerzony. Według doniesień Reutersa, w dwóch autobusach z osobami zmierzającymi na kwarantannę do Nowych Sanżarów wybito kamieniami kilka szyb.

Między niektórymi z protestujących a policją doszło do starć. Reuters pisał o kilku osobach "leżących na ziemi po starciach".

Ukraińska redakcja BBC informowała, że tłum wykrzykiwał pod adresem policjantów: "hańba!" i "faszyści!". Policja szacowała, że w akcji uczestniczyło około 600-700 osób z miasteczka i regionu. BBC Ukraina dodało, że w tłumie były agresywne osoby, które "podburzały protestujących do prowokacji".

Protestujący rozpalili ognisko na drodze do ośrodka, w którym mają przebywać ewakuowani z Wuhan

Władze lokalne apelują do prezydenta, by ewakuowani nie zostawali w ośrodku

Na piątek lokalne władze zwołały pilne posiedzenie miejscowej rady w związku z sytuacją w miasteczku. Zwróciły się też do prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego z prośbą, by ewakuowani nie byli pozostawieni w ośrodku na obserwację, ponieważ obiekt nie jest ich zdaniem do tego przygotowany - pisze portal Ukrainska Prawda.