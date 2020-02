Międzynarodowy zespół ekspertów poleci do Chin

Do Chin wysłany zostanie międzynarodowy zespół ekspertów, których celem będzie przeprowadzenie badań dotyczących koronawirusa oraz wsparcie lokalnych specjalistów w walce z epidemią. Naukowcy mają udać się tam w poniedziałek.

Informację w tej sprawie przekazał w sobotę dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus.

WHO wysyła też zestawy testów, maski, rękawiczki, respiratory i koszule szpitalne do każdego regionu Chin. Szef WHO ostrzegł w piątek, że "świat stoi jednak w obliczu stałego braku wyposażenia ochronnego dla personelu".