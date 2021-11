Dwa leki na COVID-19 z pozytywną oceną komitetu Europejskiej Agencji Leków

Ronapreve i Regkirona - to dwa leki na COVID-19, które w czwartek pozytywnie ocenił Komitet do spraw Leków dla Ludzi Europejskiej Agencji Leków (EMA). Agencja zaleciła dopuszczenie preparatów do obrotu w Europie. Oba leki zawierają przeciwciała monoklonalne.