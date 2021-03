Jak państwa radzą sobie z pandemią. Polska pod koniec rankingu

Najlepiej z pandemią COVID-19 radzi sobie Nowa Zelandia - państwo to ponownie znalazło się na szczycie opracowanego przez agencję Bloomberga zestawienia Covid Resilience. Pierwszą dziesiątkę zdominowały jednak kraje Azji, którym zdaniem autorów rankingu udało się opanować rozwój koronawirusa na swoim terenie. W marcowym opracowaniu awansowały państwa, w których sprawnie przebiega akcja szczepień. Na 53 oceniane kraje Polska zajęła 50. pozycję.

Prowadzony od listopada i aktualizowany co miesiąc Covid Resilience Ranking ma pokazywać odporność największych światowych gospodarek na pandemię i jakość życia zwykłych ludzi podczas kryzysu zdrowotnego i ekonomicznego. W rankingu Bloomberga pod uwagę wzięto gospodarki, których produkt krajowy wynosi powyżej równowartości 200 miliardów dolarów.

Twórcy oceniają 53 państwa pod kątem dziesięciu wskaźników. Oprócz podawanej proporcjonalnie do populacji liczby nowych infekcji i zgonów na COVID-19 są to między innymi: dotkliwość wprowadzonych ograniczeń, przewidywany wzrost gospodarczy czy stopień dostępności opieki zdrowotnej. Do ogólnej oceny wlicza się też procent mieszkańców danego kraju, którzy zostali zaszczepieni przeciwko COVID-19.