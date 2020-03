Księżniczka Beatrycze zmienia plany ślubne z powodu koronawirusa

We wtorek królowa ogłosiła, że odwołuje swoje doroczne przyjęcia w ogrodzie i udział w szeregu innych wydarzeń, ponadto w czwartek, tydzień wcześniej niż to było zaplanowane, uda się na okres wielkanocny do zamku w Windsorze pod Londynem. Jak zapewnił Pałac Buckingham, te zmiany podjęto ze względu na to, by nie narażać monarchini na niepotrzebne ryzyko.