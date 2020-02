Niemal połowa zakażonych to członkowie sekty. Wysoki wzrost zakażeń koronawirusem

Według południowokoreańskich władz medycznych niemal połowa zakażonych to członkowie chrześcijańskiej sekty działającej w Daegu. Wyznawcy Shincheonji, czyli Kościoła Jezusa, który powstał w marcu 1984 roku, stanowią ponad połowę wszystkich zakażonych koronawirusem w Korei Południowej. W niedzielę zarejestrowano 129 nowych przypadków wśród wiernych, co daje ogólną liczbę 429 zakażeń wśród członków sekty założonej przez 87-letniego Li Man Hi z Daegu.