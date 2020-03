Najmniej zakażeń od ponad miesiąca, ale Koreańczycy obawiają się "trzeciej fali"

W poniedziałek Korea Południowa zanotowała 64 nowe zakażenia koronawirusem. To najniższa liczba potwierdzonych w ciągu doby przypadków od miesiąca. Koreańczycy obawiają się jednak kolejnej fali zakażeń, którą mogą wywołać przybywający do kraju obcokrajowcy.

W poniedziałek potwierdzono 64 przypadki COVID-19. To najniższa liczba od 20 lutego, gdy poinformowano o 53 nowych zakażonych. Na przełomie lutego i marca, bilans ten zwiększał się codziennie o kilkaset przypadków.

Prawie 20 tysięcy testów dziennie

Koreańczycy codziennie przeprowadzają testy na obecnośc koronawirusa u blisko 20 tysięcy osób. W stosunku do ludności kraju, to największy współczynnik na całym świecie - zauważa portal BBC.

W Korei Południowej działa sieć publicznych i prywatnych laboratoriów, które badają próbki. Przygotowano też punkty "drive through", do których przyjeżdżają osoby z objawami zakażenia, by sprawdzić swoje zdrowie i wykonać test.