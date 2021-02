Kilkanaście tysięcy osób zawróconych z niemieckiej granicy

Od tygodnia na granicach niemiecko-czeskiej i niemiecko-austriackiej obowiązują nowe restrykcje, wprowadzone w obawie przed rozprzestrzenianiem się nowych mutacji koronawirusa. Do Niemiec mogą wjechać tylko osoby z negatywnym testem na COVID-19 oraz przedstawiciele niektórych grup zawodowych. W ciągu pierwszego tygodnia zawrócono prawie 16 tysięcy osób, a skontrolowano ponad 100 tysięcy - podaje niemiecka gazeta "Bild am Sonntag".

Jak podaje "Bild am Sonntag", powołując się na miejscową policję, w ciągu pierwszego tygodnia obowiązywania restrykcji skontrolowano łącznie 104 178 podróżnych. Według gazety, z granicy niemiecko-czeskiej i niemiecko-austriackiej zawrócono już 15 877 osób. Jak sprecyzowano, 4522 osoby nie zostały wpuszczone do Niemiec, ponieważ nie przedstawiły negatywnego testu na obecność koronawirusa. Pozostałe 10 tysięcy nie należało do grup upoważnionych do wjazdu.