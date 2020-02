Ponad 20 tysięcy zakażonych. Kolejna ofiara poza Chinami kontynentalnymi

Koronawirus zabił kolejną osobę poza Chinami. To 39-latek z Hongkongu, który w styczniu przebywał w Wuhan, gdzie wybuchła epidemia. Łącznie z powodu koronawirusa 2019-nCoV zmarło 427 osób. Ponad 20 tysięcy jest zakażonych.

Według danych opublikowanych we wtorek przez chińską krajową komisję zdrowia, liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w Chinach kontynentalnych wzrosła do 425. W tym kraju zakażonych jest już 20 438 osób, poza nim co najmniej 151.