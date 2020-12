Przedłużają zakaz lotów z Wielkiej Brytanii. "Priorytetem jest ochrona zdrowia"

"Jakkolwiek trudna będzie ta zima, pamiętajcie, że nadchodzi wiosna i powrócą lepsze dni"

W środę Kanada dopuściła do użytku szczepionkę przeciw COVID-19 produkowaną przez amerykański koncern Moderna. To już drugi tego typu preparat, po dopuszczonej 9 grudnia do użytku szczepionce Pfizer/BioNTech. Trudeau zapewniał, że do końca stycznia przyszłego roku Kanada ma otrzymać łącznie 1,2 miliona dawek obu tych szczepionek.