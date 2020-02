"Księżniczka" nie jest gościnna. Zaczęło się od jednego przypadku, 30 procent przebadanych ma koronawirusa

Tym samym liczba osób zakażonych na statku wzrosła w ciągu doby z 285 do 355. Oznacza to, że choruje już około 10 proc. pierwotnie przebywających na wycieczkowcu osób.

Diamond Princess

Pozostający na statku są praktycznie w nich zamknięci. Japońskie władze chciałyby przebadać na raz wszystkich na pokładzie "Księżniczki", ale jest to niemal niewykonalne. Do tej pory przebadano 1219 osób. Oznacza to też, że liczba zakażonych może być zdecydowanie wyższa, bo tylko wśród wspomnianych 1219 osób koronawirusa stwierdzono aż u 355. Oznacza to obecność zakażenia u 30 proc. osób.