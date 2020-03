Przewoźnik odwołuje loty do Hiszpanii. Kilka maszyn zawróconych w czasie lotu

Samoloty brytyjskiego przewoźnika Jet2 zawróciły do Wielkiej Brytanii w trakcie lotu do Hiszpanii. Powodem tego była decyzja władz firmy o natychmiastowym zawieszeniu wszystkich lotów do Hiszpanii w związku z rosnącą w tym kraju liczbą przypadków zgonów i zakażeń koronawirusem.

Linia zawiesza połączenia do Hiszpanii, maszyny zawracają w locie

W czasie ogłoszenia wiadomości, co najmniej pięć samolotów było w drodze do Hiszpanii. W związku z tym maszyny musiały zawrócić w powietrzu.

Według portalu Flightradar24, który opublikował mapy z widoczną zmianą tras samolotów, chodzi o loty z Glasgow, Leeds, Manchesteru i East Midlands do Alicante oraz z Birmingham do Malagi.

Linia Jet2 już wcześniej zawiesiła wszystkie loty do Włoch, a także na niektórych innych trasach m.in. do Czech, Austrii, na Maltę i na Cypr. Jet2 obsługuje jedną trasę do Polski - z Birmingham do Krakowa.