"Przebywał między życiem a śmiercią przez bardzo długie tygodnie. Wrócił do nas w świetnej formie"

69-letni Jean-Luc Reitzer jest członkiem parlamentu od 1988 roku i należy do partii opozycyjnej Republikanów (Les Republicains). Reprezentuje Altkirch, jeden z regionów we wschodniej Francji, który najbardziej ucierpiał podczas pierwszej fali epidemii COVID-19 na początku roku.

Jak podaje dziennik "Le Parisien", był on pierwszym francuskim posłem, u którego w marcu potwierdzono zakażenie koronawirusem. Reitzer trafił na oddział intensywnej terapii szpitala w Miluzie we wschodniej Francji, gdzie spędził dwa i pół miesiąca, w tym cztery tygodnie w śpiączce. Według relacji "Le Parisien", Reitzer był w stanie wrócić do domu w Altkirch w połowie maja. Przez ten czas stracił 20 kilogramów. Po powrocie do domu rehabilitował się.