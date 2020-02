Zmarł Brytyjczyk z "Diamentowej Księżniczki". Setki pasażerów walczą z zakażeniem

W wyniku choroby wywołanej koronawirusem zmarł w piątek Brytyjczyk - pasażer statku Diamond Princess, zacumowanego w Jokohamie w Japonii. To pierwszy obywatel Zjednoczonego Królestwa, który zmarł na Covid-19 oraz szósta ofiara z wycieczkowca.

Ofiary z wycieczkowca Diamond Princess

Ministerstwo zdrowia Japonii poinformowało, że liczba zgonów na terenie tego kraju po śmierci Brytyjczyka wzrosła do 11, z czego sześć osób to pasażerowie Diamond Princess. Dotychczas spośród ponad 3,7 tys. pasażerów wycieczkowca zmarło pięciu Japończyków, a 705 osób różnej narodowości jest zainfekowanych.

Statek Diamond Princess wyruszył z Jokohamy w rejs, który został przerwany po wykryciu u jednego z pasażerów koronawirusa. Został on wysadzony na ląd w Hongkongu, a statek powrócił do Jokohamy, gdzie poddano go 4 lutego dwutygodniowej kwarantannie.