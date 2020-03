"Skończylibyśmy jak Wuhan". Jak to się stało, że Singapur jest "o krok przed wirusem"

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE NA TVN24 GO Do piątkowego przedpołudnia Singapur potwierdził 345 przypadków zakażenia koronawirusem. Nie odnotowano ani jednej ofiary śmiertelnej, a wyleczono 124 osoby.

Zaczęło się w sklepie z medycyną chińską

"Skończylibyśmy jak Wuhan"

"Byliście w taksówce o 18.47 w środę?"

W końcu odpowiedziała, że była w tej taksówce, a później, kiedy spojrzała na swoją aplikację mobilną, zdała sobie sprawę, że podróż trwała tylko sześć minut. Do tej pory nie wie, czy to kierowca, czy inny pasażer pojazdu mogli być zainfekowani.

Wie tylko, że to pracownik singapurskiego ministerstwa zdrowia zadzwonił. Powiedział jej, że musi zostać w domu i poddać się kwarantannie. Następnego dnia pod drzwiami pojawiły się trzy osoby ubrane w uniformy i maski chirurgiczne. - To było trochę jak z filmu - opowiada kobieta. - Dali mi nakaz kwarantanny. Nie można wychodzić z domu, bo inaczej jest grzywna i więzienie - takie usłyszała wytyczne.

Odnalezienie i izolacja wszystkich zagrożonych

Średnio od 30 do 50 funkcjonariuszy pracuje codziennie nad śledzeniem "wirusowych kontaktów". Takie działanie odbywa się w ramach codziennych obowiązków policji, co jest możliwe dzięki niskiemu wskaźnikowi przestępczości w Singapurze. Od czasu do czasu funkcjonariusze oddelegowani "do koronawirusa" korzystają także z pomocy wydziału śledczego, biura antynarkotykowego i służb wywiadowczych policji.