Rząd Izraela pozwolił na otwarcie między innymi sklepów, targowisk i hoteli. Uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych, ćwiczyć na siłowni czy korzystać z basenów będą mogli jednak jedynie ozdrowieńcy i osoby zaszczepione przeciw COVID-19. - Idźcie się zaszczepić! - apelował izraelski minister zdrowia Juli Edelstein. Poinformował on, że rząd chce uregulować ustawą kwestię obowiązku szczepień lub regularnego testowania się pracowników mających kontakt z wieloma osobami.

Decyzje o znacznym złagodzeniu trwającego od 27 grudnia 2020 roku trzeciego lockdownu zapadły w związku ze spadkiem wskaźników zachorowalności. Pełnomocnik rządu do spraw walki z koronawirusem Nachman Asz przekazał, że każdy, kto uzyska nieautoryzowany dostęp do miejsc i wydarzeń o ograniczonym dostępie, będzie podlegał surowej karze.

W kraju tworzona jest aplikacja i certyfikaty z kodami kreskowymi, które Izraelczycy będą mogli pobrać, aby udowodnić, że zostali zaszczepieni lub przeszli COVID-19. Gabinet zgodził się również na ponowne otwarcie synagog na żydowskie święto Purim pod koniec przyszłego tygodnia, z ograniczeniem do 10 osób przebywających w tym samym pomieszczeniu i 20 na zewnątrz.

Urzędnicy Ministerstwa Zdrowia obawiają się jednak, że świąteczne spotkania wywołają kolejną falę zakażeń, ponieważ zeszłoroczny Purim w znacznym stopniu przyczynił się do rozwoju pierwszej fali.

Izraelski minister zdrowia Juli Edelstein ostrzegł we wtorek, że niezaszczepieni przeciw COVID-19 obywatele "zostaną z tyłu" i nie będą mieli wstępu na siłownie czy imprezy. - Każdy, kto się nie zaszczepi, zostanie pozostawiony samemu sobie. Wczoraj gabinet potwierdził stanowisko ministerstwa zdrowia mówiące, że tylko zaszczepieni i ozdrowieńcy będą mogli korzystać z siłowni i rozrywki. Idźcie się zaszczepić! - zachęcał na konferencji Edelstein.

Szczepienia w Izraelu

We wtorek liczba zaszczepionych pierwszą dawką szczepionki w Izraelu ma osiągnąć 4 miliony, czyli ponad 47 procent ludności kraju. 2,5 miliona z 9,3 milionów Izraelczyków, czyli ponad jedna czwarta populacji, otrzymało już obie dawki. Wśród obywateli poniżej 50. roku życia zauważalna jest niechęć do szczepień, w tym wśród nauczycieli, co skrytykował ostro minister zdrowia.