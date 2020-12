Pierwsze dawki szczepionki na lotnisku. Premier chce przyjąć ją jako pierwszy

Pierwsze dawki szczepionek na COVID-19 dotarły do Izraela. Na lotnisku pod Tel Awiwem czekał na nie premier Benjamin Netanjahu, który oświadczył, że chce być pierwszym zaszczepionym obywatelem tego kraju. Szef rządu chce w ten sposób promować szczepienia wśród Izraelczyków.

Izrael otrzymał w środę pierwszą dostawę szczepionek przeciw COVID-19 firmy Pfizer. Premier Benjamin Netanjahu zapowiedział, że chce być pierwszym zaszczepionym Izraelczykiem, aby zachęcić innych do przyjęcia szczepionki. - Ważne jest dla mnie, by mieszkańcy Izraela zostali zaszczepieni. Wierzę w tę szczepionkę - powiedział w przemówieniu na lotnisku Ben Guriona.

Według telewizji Keszet 12 dostawa, która nadeszła dzień po tym, gdy w Wielkiej Brytanii rozpoczął się program masowych szczepień przy użyciu szczepionki Pfizera, jest częścią programu pilotażowego. Ma on na celu przećwiczenie transportu i magazynowania szczepionek, które muszą być przechowywane w temperaturze -70 stopni Celsjusza i zużyte w ciągu pięciu dni od wyjęcia ich z chłodni.

Premier Netanjahu ogłosił w listopadzie, że zamieszkany przez dziewięć milionów osób Izrael podpisał umowę z Pfizerem na zakup ośmiu milionów dawek, co wystarczy do zaszczepienia czterech milionów Izraelczyków. W zeszłym tygodniu podano, że kraj otrzyma około czterech milionów dawek do końca grudnia.