Wyścig po szczepionkę. Brytyjczycy mogą być pierwsi

Dziennik "Daily Telegraph" podał w niedzielę wieczorem, że opracowana przez firmy Pfizer i BioNTech szczepionka przeciw COVID-19 może być dopuszczona do użytku w Wielkiej Brytanii na początku grudnia. Wcześniej szef amerykańskiego programu szczepień na COVID-19 doktor Moncef Slaoui przekazał, że spodziewa się, że pierwsi Amerykanie otrzymają szczepionki przeciwko koronawirusowi już 11 grudnia.

Informacje przekazane przez dziennik "Daily Telegraph" oznaczałyby, że Wielka Brytania stanie się pierwszym państwem na świecie, w którym ta szczepionka zacznie być stosowana.

Premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej w sobotę przekazał, że liczy, iż pierwsze dawki szczepionki przeciw koronawirusowi pojawią się w Polsce 18 stycznia.

Pfizer: jesteśmy gotowi wysłać szczepionkę w ciągu kilku godzin od zatwierdzenia

W piątek minister zdrowia Matt Hancock poinformował, że brytyjski rząd formalnie zwrócił się do agencji do spraw regulacji leków i produktów zdrowotnych (MHRA) o ocenę, czy stworzona przez firmy Pfizer i BioNTech szczepionka może być dopuszczona do użytku.

Jak podał "Daily Telegraph", powołując się na źródło rządowe, w najlepszym scenariuszu decyzja MHRA może zostać podjęta w ciągu tygodnia, w związku z czym publicznej służbie zdrowia polecono, aby była gotowa do dystrybuowania szczepionki od 1 grudnia. W poniedziałek albo wtorek MHRA ma otrzymać od Pfizera i BioNTech pełen zestaw danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności szczepionki.

Wcześniej,w rozmowie ze stacją Sky News, prezes Pfizera Albert Boula powiedział, że firma będzie gotowa do wysyłania szczepionki w ciągu kilku godzin od momentu, gdy zostanie zatwierdzona do użycia. Wskazał też, że będzie ona je wysyłać po kolei, czyli im szybciej dany kraj wyda zezwolenie, tym szybciej otrzyma szczepionkę.

Wielka Brytania zawarła umowę za zakup 40 milionów dawek szczepionki opracowanej przez firmy Pfizer i BioNTech i ma nadzieję na otrzymanie jeszcze przed końcem roku pierwszych 10 milionów. Biorąc pod uwagę, że dla zapewnienia ochrony potrzebne są dwie dawki, wystarczy ich dla 5 milionów osób.

Kiedy pierwsze szczepienia w USA?

Wcześniej szef amerykańskiego programu szczepień na COVID-19 doktor Moncef Slaoui w programie "State of the Union" na antenie stacji CNN mówił, że "naszym planem jest umożliwienie wysyłania szczepionek do ośrodków szczepień w ciągu 24 godzin od ich zatwierdzenia". - Spodziewam się, że kolejnego dnia po zatwierdzeniu, czyli 11 lub 12 grudnia, zostaną zaszczepione pierwsze osoby w Stanach Zjednoczonych - powiedział.

Dodał, że spodziewa się, iż dzieci otrzymają szczepionki w połowie przyszłego roku. Wyjaśnił, że najmłodsze osoby, które dotąd zostały zaszczepione w ramach testów Pfizera, miały 12-14 lat. - Nie wiem, czy FDA [Agencja do spraw Żywności i Leków - przyp. red.] zatwierdzi szczepionki do użycia dla tak niskiego wieku. Może zatrzymają się na 18 latach i więcej - powiedział. Pfizer wystąpił w piątek do władz USA o zezwolenie na dopuszczenie do użytku w trybie nadzwyczajnym swojej szczepionki przeciw koronawirusowi. Agencja do spraw Żywności i Leków ma się w tej sprawie spotkać 10 grudnia.

Lek na COVID-19, który otrzymał Trump, zatwierdzony przez rządową agencję

W sobotę FDA zezwoliła na podanie eksperymentalnej mieszanki przeciwciał firmy Regeneron, aby zapobiec hospitalizacji i nasileniu się choroby u pacjentów z łagodnymi i umiarkowanymi objawami zakażenia koronawirusem. Lek podaje się jednorazowo, dożylnie. W październiku podano go prezydentowi Donaldowi Trumpowi. Teraz FDA zezwoliła na jego stosowanie u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat, ważących co najmniej 40 kilogramów i narażonych na ciężki przebieg COVID-19 ze względu na wiek lub inne choroby. Zezwolenie w trybie pilnym umożliwia rozpoczęcie stosowania leku, podczas gdy trwają badania dotyczące jego bezpieczeństwa i skuteczności stosowania. Regeneron poinformował, że początkowo udostępni dawki dla około 300 tysięcy pacjentów. Nie będą oni obciążeni kosztami leku. W październiku FDA zatwierdziła remdesivir firmy Gilead Sciences jako lek na koronawirusa. W maju wydała zezwolenie na stosowanie leku w nagłych wypadkach, umożliwiając szpitalom i lekarzom stosowanie go u pacjentów hospitalizowanych z powodu COVID-19. Remdisivir także był stosowany w leczeniu prezydenta Donalda Trumpa.

Autor:momo, pp//now

Źródło: PAP