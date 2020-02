Strajkują. Chcą zamknięcia granicy z Chinami

Setki pracowników hongkońskich szpitali strajkują żądając zamknięcia granicy z kontynentalnymi Chinami. Ma to zredukować ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa. W Hongkongu potwierdzono 15 przypadków osób zakażonych 2019-nCoV.

Personel pomocniczy szpitali rozpoczął strajk w poniedziałek. Pracownicy pierwszej linii - w tym lekarze i pielęgniarki - wezmą udział w strajku we wtorek, jeśli ich żądania nie zostaną spełnione.

- Jeśli nie nastąpi pełne zamknięcie granicy, nie będzie wystarczającej siły roboczej, wyposażenia ochronnego ani pomieszczeń izolacyjnych, aby zwalczyć wybuch epidemii - powiedziała BBC Winnie Yu, przewodnicząca nowo utworzonego związku zawodowego pracowników szpitali. Przedstawiciel hongkońskich władz medycznych Deacons Yeung oświadczył tymczasem, że ponad 60 prywatnych lekarzy zaoferowało pracę w publicznych szpitalach, by zmniejszyć wpływ strajku na pacjentów. Yeung dodał jednak, że mimo tej pomocy braki kadrowe wciąż są poważne. Zaapelował o nieprzyłączanie się do strajku oraz o jedność w obliczu epidemii.

Rząd Hongkongu zamknął sześć spośród 14 punktów kontroli granicznej na granicy z Chinami kontynentalnymi, zawiesił transgraniczne usługi kolejowe i promowe, ale pracownicy służby zdrowia chcą całkowitego zamknięcia granicy z Chinami. Jednak zdaniem władz taki ruch nie byłby zgodny z radami wydanymi przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Poza zamknięciem transportu Chiny przestały wydawać wizy osobom podróżującym do Hongkongu.

Jak podała w poniedziałek narodowa komisja zdrowia Chin, koronawirus zabił do tej pory w tym kraju 361 osób i jedną osobę na Filipinach. To wzrost o 57 zgonów w porównaniu z danymi z dnia poprzedniego. Jak informuje agencja Reutera, odnotowano także 2829 nowe przypadki zakażenia koronawirusem. Bilans zachorowań wzrósł tym samym do 17205.