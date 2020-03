Bardzo złe dane z Hiszpanii. Kraj zwraca się o pomoc do NATO

Hiszpański resort zdrowia podał, że ogólna liczba zgonów z powodu koronawirusa wzrosła w tym kraju do 3434. Nastąpił nienotowany dotąd wzrost przypadków zakażenia - o ponad 5,5 tysiąca. Łącznie zainfekowanych jest 47 610 osób. Kraj pod względem liczby zgonów osób zakażonych koronawirusem przewyższył już taki sam bilans w Chinach. Więcej ofiar śmiertelnych odnotowano jedynie we Włoszech.

Szczyt zachorowań dopiero przed Hiszpanami

Ponad milion masek i pół miliona testów. List Hiszpanii do Sojuszu

Hiszpańskie media, powołując się na źródła w NATO, przekazują, że we wniosku datowanym na 23 marca kraj poprosił o dostarczenie środków ochronnych i medycznych dla szpitali. Do tej pory tylko Ukraina, nie będąca członkiem NATO, jednak znajdująca się w grupie potencjalnych kandydatów, wystąpiła z wnioskiem do Sojuszu o pomoc humanitarną w walce z pandemią. W piśmie do NATO hiszpańskie władze wyszczególniły, jakich środków medycznych i ochronnych pilnie potrzebuje. To między innymi 1,5 miliona maseczek chirurgicznych, 15 tysięcy sztuk odzieży ochronnej, pół miliona szybkich testów na COVID-19, 45 tysięcy respiratorów, 10 tysięcy gogli ochronnych i 500 wentylatorów. Oprócz tego potrzebne są rękawice i termometry. NATO przekazało listę pozostałym członkom Sojuszu, aby każdy z nich powiadomił o możliwości udzielenia pomocy. Według źródeł dyplomatycznych, na które powołuje się dziennik "El Pais", niezwykle trudne jest, aby w sytuacji pandemii członkowie Sojuszu przekazali materiały potrzebne w ich własnych krajach.