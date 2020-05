Grecja będzie testować turystów

Negatywny wynik - 7 dni kwarantanny

Do tej pory zielone światło na wjazd do Grecji mają obywatele: Albanii, Austrii, Australii, Bułgarii, Chin, Chorwacji, Cypru, Czarnogóry, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Izraela, Japonii, Korei Południowej, Libanu, Litwy, Łotwy, Malty, Niemiec, Nowej Zelandii, Norwegii, Północnej Macedonii, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii i Węgier.

W Grecji niecałe 3 tysiące przypadków

Ogólnokrajowa blokada nałożona w marcu pomogła Grecji ograniczyć rozprzestrzenianie się infekcji do nieco poniżej 3000 przypadków, co jest stosunkowo niewielką liczbą w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej. Ale doprowadziło to do zatrzymania sektora turystyki. W tym roku gospodarka Grecji kurczy się nawet o 10 procent.