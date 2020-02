"Drewniane ławki" w samolocie i zimna herbata na mrozie. Studentka opowiada o ewakuacji Rosjan z Chin

Studentka trafiła do pokoju trzyosobowego. Nie może go opuszczać przez 14 dni - tyle trwa kwarantanna. - Gdybym wyszła z pokoju, choćby na korytarz, kwarantanna zostanie automatycznie przedłużona o kolejne dwa tygodnie - mówi.

Zajcewa na przydzielonym łóżku znalazła listę rzeczy, które należało zrobić natychmiast. "Zdejmij wszystkie ubrania do bielizny, włóż do torby, umyj się, zdezynfekuj odzież wierzchnią" - napisano w instrukcji.

W chińskiej prowincji Hubei Rosjanka odwiedzała przyjaciół. - Najpierw przyleciałam do Wuhanu, a później pojechałam do przyjaciół do miasta Xiangyang. Z okazji chińskiego Nowego Roku chcieliśmy wrócić do Wuhanu, ale to miasto było już zamknięte. Xiangyang zostało zamknięte dwa dni później - relacjonowała.