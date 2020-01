Dwa pierwsze przypadki koronawirusa we Włoszech. Wstrzymany ruch lotniczy z Chinami

Dwa pierwsze przypadki koronawirusa stwierdzono we Włoszech - ogłosił w czwartek premier Giuseppe Conte. Chorzy to dwoje chińskich turystów, którzy nocowali w hotelu w Rzymie. Przebywają od środy w stołecznym szpitalu zakaźnym, dokąd trafili z objawami choroby.

Szef rządu Giuseppe Conte zapewnił, że dwa pierwsze potwierdzone przypadki wirusa z Wuhan "to nie powód do wywoływania paniki czy alarmu społecznego". Obecny na konferencji prasowej minister zdrowia Roberto Speranza stwierdził, że "sytuacja jest poważna", ale "pod kontrolą".

- Trwają skrupulatne kontrole, by zrekonstruować miejsca pobytu dwojga chorych turystów i uniknąć wszelkiego ryzyka rozszerzenia się wirusa - powiedział premier.

- Jesteśmy czujni i bardzo ostrożni. Nie okażemy się nieprzygotowani - zapewnił Conte. Na piątek zwołał posiedzenie Rady Ministrów i zapowiedział podjęcie koniecznych środków, także we współpracy z Obroną Cywilną.

Włoskie media: para turystów pochodzi z rejonu miasta Wuhan

Ustalono, że turyści przylecieli do Mediolanu 23 stycznia. Następnie, po pobycie w kilku miastach we Włoszech, między innymi w Parmie, przyjechali do hotelu w centrum Rzymu. Tam poczuli się oboje źle. Kobieta wezwała w środę pogotowie, gdy mąż dostał gorączki. Rzymska prasa odnotowuje, że z całej wycieczki tylko te dwie osoby pochodzą z okolic miasta Wuhan, skąd rozprzestrzenia się groźny wirus.