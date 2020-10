"Straciliśmy status kraju wolnego od COVID-19". Pierwszy przypadek koronawirusa na rajskiej wyspie

Kurczy się lista krajów wolnych od koronawirusa. Władze Wysp Salomona podały w sobotę, że potwierdzono tam pierwszy przypadek COVID-19. Zakażony to student, który wrócił z Filipin.

Premier Manasseh Sogavare powiedział w telewizyjnym przemówieniu do narodu, że student, który niedawno przybył z Filipin lotem repatriacyjnym z 96 pasażerami, uzyskał pozytywny wynik testu na koronawirusa. - Boli mnie, gdy mówię, że straciliśmy status kraju wolnego od COVID-19 pomimo naszych wspólnych wysiłków, aby zapobiec przedostaniu się pandemii do naszego kraju - podkreslił Sogavare.

Premier wezwał 600 tysięcy mieszkańców archipelagu do zachowania spokoju. Przekazał, że aktywowane zostało śledzenie kontaktów z osobami zakażonymi, jak również inne środki zapobiegające rozprzestrzenianiu się wirusa. Powiedział też, że wprowadzanie lockdownu nie jest konieczne.

Setki studentów utknęło na Filipinach

Student, który przed lotem do domu trzykrotnie uzyskał negatywny wynik testu na Filipinach, po przybyciu do stolicy swego kraju, Honiary, uzyskał pozytywny wynik w rutynowym teście. Przebywa w izolacji. Osiemnastu innych studentów, którzy uzyskali przed odlotem do domu wynik pozytywny, pozostało na kwarantannie na Filipinach, w Manili.