Koronawirus na Wyspach Kanaryjskich. Zakażony turysta, jego towarzysze z "lekkimi objawami"

Koronawirus dotarł do Hiszpanii. W piątek wieczorem potwierdzono pierwszy przypadek zakażenia wirusem w tym kraju. Zachorował niemiecki turysta przebywający na kanaryjskiej wyspie La Gomera.

26 osób wróciło z Wuhanu do Hiszpanii

Razem z Hiszpanami do Madrytu przybyło też siedmiu cudzoziemców, w tym obywatel Polski. Z informacji telewizji TVE wynika, że jest on mężem Hiszpanki, która również była na pokładzie samolotu wracającego z Wuhanu.

Koronawirus z Wuhanu

Liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa 2019-nCoV z Wuhanu powodującego groźne zapalenie płuc, wzrosła do 259 - poinformowała w sobotę nad ranem komisja zdrowia chińskiej prowincji Hubei, będącej centrum rozprzestrzeniania się wirusa.

Wirus przedostał się do wszystkich prowincji i regionów Chin, a także do ponad 20 krajów świata, w tym do USA, Niemiec, Francji i Finlandii. Jak dotąd nie pojawiły się jednak doniesienia o zgonach poza Chinami kontynentalnymi.