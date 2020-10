Trump wyszedł ze szpitala

Zgodnie z oczekiwaniami prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump wrócił do Białego Domu, gdzie do zdrowia dochodzi jego małżonka Melania, również zakażona SARS-CoV-2. Kampanijne spotkania dalej są odwołane. Prezydent USA o własnych siłach wyszedł ze szpitala i spokojnym krokiem wsiadł do limuzyny. Po chwili wysiadł z niej, by wejść do helikoptera. Donald Trump wyszedł z Centrum Medycznego Waltera Reeda w maseczce.