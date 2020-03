Po pierwszej ofierze śmiertelnej koronawirusa w kraju, Trump uspokaja Amerykanów

Niedługo po ogłoszeniu informacji o pierwszej ofierze śmiertelnej koronawirusa w USA, prezydent Donald Trump podkreślił, że nie ma powodów do paniki, bo kraj jest przygotowany na walkę z zagrożeniem. Biały Dom wprowadził nowe ograniczenia w podróżach do Włoch, Iranu i Korei Południowej.

Pacjentka wysokiego ryzyka

W sobotę prezydent USA zapewniał, że nie próbuje minimalizować zagrożenia koronawirusem. Poinformował, że pierwsza ofiara śmiertelna w USA to kobieta po 50. roku życia, pacjentka wysokiego ryzyka, jej stan zdrowia był zły, a zakażenie doprowadziło do poważnych powikłań i w rezultacie do zgonu. Trump dodał, że niepokój władz budzi stan czterech innych osób, u których stwierdzono obecność koronawirusa. Znajdują się one na oddziałach intensywnej terapii. Równocześnie podkreślił, że nie ma powodów do paniki.