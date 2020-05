"Der Spiegel": nie ma dowodów na to, że koronawirus pochodzi z chińskiego laboratorium

Przygotowany przez niemiecki wywiad raport na temat pandemii COVID-19 poddaje w wątpliwość lansowaną przez stronę amerykańską tezę, według której wirus miałby pochodzić z chińskiego laboratorium - napisał w piątek "Der Spiegel". Jak dodał tygodnik, administracja USA forsuje taki pogląd, by odwrócić uwagę od własnych zaniechań w walce z koronawirusem.

Raport BND, przygotowany dla minister obrony Niemiec Annegret Kramp-Karrenbauer, przedstawia wniosek, zgodnie z którym teoria o pochodzeniu wirusa z laboratorium w chińskim Wuhanie jest lansowana po to, by odwrócić uwagę opinii publicznej od zaniechań administracji USA w postępowaniu z epidemią.