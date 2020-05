"Znak, że normalne życie może zostać wznowione". Zakochani rozdzieleni przez granicę znów mogą się spotykać

On mieszka w Szwajcarii, ona w Niemczech. Przez wybuch pandemii COVID-19 zakochani nie mogli się spotykać. Z powodu obostrzeń wprowadzonych w tych krajach, na granicy powstał podwójny płot, który uniemożliwiał swobodne przemieszczanie się i powodował rozłąkę pary. W piątek nastąpił jednak jego demontaż.

Robotnicy w piątek zaczęli demontować ogrodzenie między niemiecką Konstancją a szwajcarskim Kreuzlingen. To efekt decyzji obu krajów, które zaczęły luzować obostrzenia związane z pandemią COVID-19 i wyraziły zgodę na otwarcie tego przejścia.

Od tygodni gromadzili się tu zakochani, znajomi czy przyjaciele, by patrzeć na siebie z dystansu. Lukas ze Szwajcarii i Leonie z Niemiec są jedną z takich par. Cytowani przez agencję Reutera opowiadają, że nie mogli się doczekać, kiedy ogrodzenie zostanie zdemontowane.

Współmałżonek, który mogły udowodnić, że ma męża lub żonę po drugiej stronie, mógł przejść do drugiego kraju. Lukas wyznał, że chociaż on i Leonie nie są małżeństwem, od czasu do czasu udało im się ominąć strażników.