Jak wygląda życie we włoskich "czerwonych strefach"

Policja i wojsko na ulicach, zamknięte szkoły, bary i sklepy, wstrzymany transport publiczny. Tak wygląda życie w "czerwonych strefach" we Włoszech - ogniskach zakażeń koronawirusem. Mieszkańcy masowo gromadzą zapasy żywności i środków higienicznych. Także w innych regionach kraju wprowadzane są obostrzenia - łącznie z wycofywaniem wody święconej z kościołów.

We Włoszech zanotowano dotąd najwięcej przypadków zakażenia koronawirusem w Europie - 229. W poniedziałek do sześciu wzrosła liczba śmiertelnych ofiar koronawirusa w tym kraju. Trudna sytuacja panuje przede wszystkim w północnych regionach Włoch.

We Włoszech rośnie liczba zarażonych koronawirusem z Chin

"Czerwone strefy"

Premier Giuseppe Conte przekazał, że 11 gmin znajdujących się w dwóch północnych regionach - Lombardii i Wenecji Euganejskiej - uznano za "czerwoną strefę" i zamknięto. Nie można do nich się dostać ani ich opuścić.

Pierwsza strefa dotyczy terenu Bassa lodigiana (żyje tam 47 tysięcy osób) i zawiera w sobie dziesięć gmin: Casalpusterlengo, Codogno, Castiglione d’Adda, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo i San Fiorano . Strefa druga znajduje się w Wenecji Euganejskiej i zawiera się w niej gmina Vo' Euganeo , gdzie żyje 3500 mieszkańców. To tam żył 77-letni mężczyzna, który był pierwszą ofiarą koronawirusa we Włoszech.

Na mocy dekretu wydanego przez rząd obowiązuje surowy zakaz opuszczania tych miejscowości i wjazdu do nich pod groźbą kar finansowych.

Patrole, zamknięte szkoły i urzędy

"Czerwonych stref" pilnuje kilkadziesiąt patroli, a premier Conte zaapelował do obywateli o współpracę. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów zamknięte są szkoły, urzędy, prywatne firmy i inne miejsca pracy oraz obiekty sportowe. Nie działa transport publiczny, na stacjach w tym rejonie nie zatrzymują się pociągi.

Patrole policji we włoskiej miejscowości Vo koło Padwy, zamkniętej w związku z epidemią koronawirusa

Lokalne władze apelują do mieszkańców zamkniętych miasteczek, aby radykalnie ograniczyli wychodzenie z domu, co oznacza - jak podkreślają media - praktyczną samoizolację domową kilkudziesięciu tysięcy osób. Media informują o kilku prawdopodobnych przypadkach ucieczek ze strefy zachorowań. Obrona Cywilna apeluje do ludności, aby nie ulegała panice. Jej oznaki jednak są widoczne. Ludzie masowo gromadzą zapasy, wykupują maseczki, trwa szturm na nieliczne otwarte sklepy i apteki.