Władze Chin ogłosiły zmianę nazwy i klasyfikacji COVID-19 oraz zniesienie 8 stycznia obowiązku kwarantanny dla osób przybywających z zagranicy. Oznacza to ponowne otwarcie kraju na świat po prawie trzech latach surowej polityki "zero covid" i obostrzeń na granicach.

Od 8 stycznia osoby powracające lub przybywające do Chin nie będą już musiały przechodzić kwarantanny - poinformowała w poniedziałek wieczorem państwowa komisja zdrowia. Według nowych reguł od pasażerów będzie wymagany tylko ujemny wynik testu PCR wykonanego nie więcej niż 48 godzin przed lotem.

Dotychczas podróżnych po przylocie do Chin kierowano na co najmniej pięciodniową kwarantannę w wyznaczonych przez władze hotelach.

Ułatwione mają być również procedury związane z wydawaniem wiz dla cudzoziemców starających się przyjechać do Chin w celu wznowienia pracy, biznesu lub studiów czy w celach rodzinnych. Zagraniczne wyjazdy turystyczne Chińczyków będą wznawiane "w uporządkowany sposób" - napisano.

Chiny otwierają się na świat po trzech latach restrykcyjnej polityki "zero covid"

Chiny otwierają się na świat po trzech latach restrykcyjnej polityki "zero covid" PAP/EPA/WU HAO

Zmiana klasyfikacji COVID-19

Dotychczas Chiny zaliczały COVID-19 do chorób tak zwanej kategorii B, ale od 2020 roku walczyły z nim przy użyciu środków przewidzianych dla najgroźniejszej kategorii A, w której znajdują się także cholera i dżuma. Od 8 stycznia stosowane będą środki dla kategorii B, co daje podstawę do zniesienia wielu obostrzeń.